

Вольский: Андрюса Кубилюса финансирует и поддерживает Давид Кезерашвили

10.01.2024 19:12





Член «Грузинской мечты» Гия Вольский обвинил депутата Европарламента Андрюса Кубилюса в сговоре с грузинской оппозицией и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Так политик прокомментировал слова Кубилюса, что последние годы именно Иванишвили принимал решения в партии власти и с его приходом ничего не меняется.



«Скорее всего, Андрюса Кубилюса, как и некоторых политических субъектов в Грузии, финансирует и поддерживает Давид Кезерашвили, который заработал свое состояние на грабеже грузинского бюджета, и есть серьезные подозрения, что он и дальше будет зарабатывать деньги на грабеже европейских пенсионеров.



Кубилюс, как и Леван Хабеишвили, вписывается в повестку дня, которую Давид Кезерашвили создает вместе с Вано Мерабишвили. Это одна команда, одна система, одна структура, и выкрики из этой структуры, на каком бы языке они ни были, должны обсуждаться в едином контексте.



Что касается Бидзины Иванишвили, то мы никогда не скрывали того факта, что не следует исключать того, что у бывшего премьер-министра, создавшего конкретную политическую команду, есть контакты с определенными лидерами этой команды по определенной теме, что есть необходимость задать вопрос или посоветоваться с ним, но это участие очень ограничено. Бидзина Иванишвили никогда не позволял себе давать определенные указания правительству, партии или парламенту», — заявил Гия Вольский.



Напомним, что ранее Кубилюс так же выразил уверенность в том, что после того, как Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, Брюссель потребует от страны деолигархизации и что официальная должность не поможет Иванишвили избежать санкций.





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