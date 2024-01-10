

Из-за оползня на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе движение транспорта частично ограничено

10.01.2024 19:22





Из-за схода на автодороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе земляной массы движение автотранспорта частично ограничено. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог.



Согласно тому же сообщению, ведется расчистка дороги.



«В результате сильного дождя на 152-м километре автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошла масса земли, из-за чего движение автотранспорта на данном участке частично ограничено.



На месте мобилизована техника и в интенсивном режиме ведется очистка дороги, чтобы движение транспорта полностью восстановилось в кратчайшие сроки», - говорится в информации.





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