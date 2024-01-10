

Члены «Alt-info» покинули территорию возле дома грузинской активистки

10.01.2024 19:23





Члены пророссийского насильственного движения Alt-info, собравшиеся возле дома гражданской активистки Наты Перадзе, после 16:00 часов покинули место сбора. Перед этим МВД призвало их не выходить за рамки закона.



Один из лидеров Alt-info Зураб Махарадзе обратился к собравшимся с речью в которой обвинил правительство Грузии в бездействии.



«Пусть ни кто не говорит, что они [полиция] сейчас не могут действовать», — сказал Зураб Махарадзе.



Активисты и сторонники пророссийского движения Alt-Info прибыли к дому активистки Наты Перадзе, опубликовавшей видео с иконой на которой изображен Иосиф Сталин, облитой краской.





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