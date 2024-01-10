

«Мечта» намерена ужесточить законодательство за оскорбление религиозных сооружений и предметов

10.01.2024 19:59





Правящее большинство планирует ужесточить уголовное законодательство за оскорбление религиозных сооружений и предметов.



В связи с этим специальное заявление сделал в парламенте председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, по информации которого законопроект будет инициирован в ближайшем будущем.



По словам Оханашвили, ужесточение закона коснется как христианских-православных, так и других религиозных строений.



«Мы хотели бы откликнуться на факт, произошедший вчера в соборе Святой Троицы в Тбилиси, что вызвало справедливый протест и волнение у абсолютного большинства нашего общества.



Для нас совершенно неприемлемо такое нехристианское поведение в месте, имеющем духовное значение для нашего общества - в церкви, и в целом оскорбительное для любой религии действие, которое создает серьезную и реальную основу для разжигания вражды по религиозному признаку.



Следует отметить, что это антицерковное и провокационное действие было публично одобрено и поддержано со стороны лидеров радикальных политических групп, борющихся против церкви, что поощряет совершение различных тяжелых действий по религиозному признаку.



К этому добавляется и то, что появились отдельные лица, называющие себя православными духовными лицами и публично выступающие с призывом «вытащить соответствующую икону из собора Троицы и публично сжечь ее».



Такие насильственные призывы по религиозному признаку, конечно, нехристианские и оскорбляют нашу церковь, а также несут тяжелый провокационный характер.



Следует подчеркнуть и то, что подобное поведение и призывы являются оскорбительными и справедливо возмутительными в отношении любой религии и ее представителей!



Поэтому наша позитивная обязанность – обеспечить должную защиту свободы вероисповедания и веры, гарантированной Конституцией Грузии, чтобы не допустить оскорбления какой-либо религии!



Действительно, факт, который произошел в Троице, согласно действующему сегодня законодательству Грузии, противозаконен и предусматривает соответствующую ответственность, однако действующее законодательство не предусматривает за такие действия пропорциональную ответственность.



Поэтому мы уже приступили к углубленному изучению данного вопроса. Мы изучим международный опыт и особенно опыт стран-членов ЕС, подходы Страсбургского суда, проведем консультации и в ближайший период инициируем соответствующие законодательные изменения.



На основе первоначальных исследований нам уже известно, что в ряде стран-членов ЕС оскорбление религиозных строений и другие подобные действия караются уголовным законодательством и предусматривают лишение свободы (например, Германия, Австрия, Польша, Греция, Италия и т.д.).



Поэтому наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения для ужесточения уголовной ответственности за осквернение религиозных строений и предметов! Это касается как христианско-православных, так и других религиозных строений (например, мечети, синагоги, католической или других церквей).



В результате, наша цель - не допустить оскорблений религиозных храмов и предотвратить разжигание в обществе вражды по религиозному признаку», – заявил Анри Оханашвили.





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