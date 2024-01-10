

Саакашвили: Судебные процессы затягиваются искусственно, и приказ исходит сверху

10.01.2024 23:19





Перенос сегодняшнего заседания служит искусственному затягиванию процессов, и этот приказ исходит сверху, - об этом в соцсети пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Михаила Саакашвили, прокуратура отложила заседание под предлогом защиты его интересов в то время, когда сам он был согласен на продолжение заседания.



«Несмотря на мое согласие, чтобы заседание продолжилось без меня, прокуратура предстала «защитником моих интересов», будто они позаботились обо мне больше, чем мои адвокаты, и перенесли заседание. Дела, по которым меня судят, полностью сфабрикованы, с этим согласны все. Особенно т.н. «дело о пиджаках».



Подписанные ими аналогичные расходы и соответствующие приказы несмотря на истечение срока, по-прежнему хранят под грифом секретно, чтобы прямо не провалился этот абсурд!», - пишет Михаил Саакашвили.



Для справки, процесс обвиняемых в растрате бюджетных средств в крупном размере группой лиц – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия перенесен.



На сегодняшнем заседании должен был быть допрошен бывший начальник Специальной службы государственной охраны Темур Мгебришвили.





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