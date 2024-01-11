|
|
|
В Батумском госпитале скончался 6-летний ребенок, доставленный из оккупированной Абхазии
11.01.2024 12:51
В Батумском центральном госпитале матери и ребенка скончался 6-летний ребенок, предположительно от вирусной инфекции (эта информация пока уточняется).
9 января малыша перевезли из Гали в зугдидский реферальный госпиталь. На месте были проведены первичные обследования, однако из-за отсутствия детского отделения ребенка пришлось перевести в батумский госпиталь.
«У ребенка в течение нескольких дней наблюдалась лихорадка, затрудненное дыхание и кашель. Он был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи, наблюдались моменты острой дыхательной недостаточности, острая недостаточность сердечно-сосудистой системы.
После оказания соответствующей первой помощи ребенок был направлен в отделение неотложной помощи в специализированную клинику – в Батумский центральный госпиталь матери и ребенка», — рассказал врач Зугдидской реферальной больницы.
Медики не смогли спасти ребенка, одна из причин – поздняя госпитализация утверждают врачи. Тело погибшего малыша уже перевезено в Гальский район.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна