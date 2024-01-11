

В Батумском госпитале скончался 6-летний ребенок, доставленный из оккупированной Абхазии

11.01.2024 12:51





В Батумском центральном госпитале матери и ребенка скончался 6-летний ребенок, предположительно от вирусной инфекции (эта информация пока уточняется).



9 января малыша перевезли из Гали в зугдидский реферальный госпиталь. На месте были проведены первичные обследования, однако из-за отсутствия детского отделения ребенка пришлось перевести в батумский госпиталь.



«У ребенка в течение нескольких дней наблюдалась лихорадка, затрудненное дыхание и кашель. Он был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи, наблюдались моменты острой дыхательной недостаточности, острая недостаточность сердечно-сосудистой системы.



После оказания соответствующей первой помощи ребенок был направлен в отделение неотложной помощи в специализированную клинику – в Батумский центральный госпиталь матери и ребенка», — рассказал врач Зугдидской реферальной больницы.



Медики не смогли спасти ребенка, одна из причин – поздняя госпитализация утверждают врачи. Тело погибшего малыша уже перевезено в Гальский район.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





