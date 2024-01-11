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Чиаберашвили: Выборы 2024 года — это шанс для грузинского народа
11.01.2024 13:33
Необходимо, чтобы долгосрочные наблюдатели прибыли в страну как можно раньше, а краткосрочные наблюдатели охватили как можно больше проблемных участков по всей стране в день выборов, - заявил международный секретарь «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили по поводу приглашения «Коалицией Победы» международных наблюдателей на выборы 2024 года.
По его словам, письмом Хабеишвили и Вашадзе «Коалиция Победы» еще раз подчеркивает, что мобилизация международных наблюдателей имеет большое значение для проведения парламентских выборов 2024 года в прозрачной, свободной и справедливой обстановке.
«Выборы 2024 года — это шанс для грузинского народа — если у него будет возможность сделать выбор в свободной и справедливой обстановке — сменить власть прозападным коалиционным правительством, которое осуществит демократические реформы, необходимые для открытия переговоров о вступлении в ЕС. Наша «Коалиция Победы» собирается провести предвыборную кампанию именно с европейской повесткой дня», - заявил Зураб Чиаберашвили.
Для справки, председатели «Единого национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» Леван Хабеишвили и Георгий Вашадзе от имени «Коалиции Победы» обратились к парламентам стран-членов ЕС, чтобы парламентарии 27 стран активно участвовали в международных наблюдательных миссиях, которые будут наблюдать за парламентскими выборами 2024 года в Грузии. Адресатами письма также являются Европейский парламент, парламентские ассамблеи НАТО, Совета Европы и ОБСЕ.
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