

ЕНД требует от МИД приглашения наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ на выборы в Грузии

11.01.2024 13:40





Парламентская фракция «Национальное движение» обращается к МИД с требованием направить приглашение ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами.



Как заявила на сегодняшней пресс-конференции Тина Бокучава, обязанность МИД Грузии отправить приглашение ОБСЕ/БДИПЧ.



По её словам, именно на основе этого приглашения формируется основная миссия по наблюдению за выборами в Грузии.



«Власть молчит и приглашения в ОБСЕ/БДИПЧ не было отправлено до сих пор, когда как внутри страны, и за её пределами мы все прекрасно понимаем, что в октябре этого года Грузию ждут выборы геополитического значения, где будет решаться вопрос европейского будущего страны», — заявила Бокучава.



Об этом вопросе также говорил Зураб Чиаберашвили. Он отметил, что условия, необходимые для открытия переговоров по вступлению в Евросоюз, указывают на необходимость проведения выборов в прозрачной, свободной и справедливой среде, а для этого необходимы как долгосрочные, так и краткосрочные наблюдательные миссии за выборами, которые имеют геополитическое значение.







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