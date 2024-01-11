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ЕНД требует от МИД приглашения наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ на выборы в Грузии
11.01.2024 13:40
Парламентская фракция «Национальное движение» обращается к МИД с требованием направить приглашение ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами.
Как заявила на сегодняшней пресс-конференции Тина Бокучава, обязанность МИД Грузии отправить приглашение ОБСЕ/БДИПЧ.
По её словам, именно на основе этого приглашения формируется основная миссия по наблюдению за выборами в Грузии.
«Власть молчит и приглашения в ОБСЕ/БДИПЧ не было отправлено до сих пор, когда как внутри страны, и за её пределами мы все прекрасно понимаем, что в октябре этого года Грузию ждут выборы геополитического значения, где будет решаться вопрос европейского будущего страны», — заявила Бокучава.
Об этом вопросе также говорил Зураб Чиаберашвили. Он отметил, что условия, необходимые для открытия переговоров по вступлению в Евросоюз, указывают на необходимость проведения выборов в прозрачной, свободной и справедливой среде, а для этого необходимы как долгосрочные, так и краткосрочные наблюдательные миссии за выборами, которые имеют геополитическое значение.
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