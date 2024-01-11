

Хвичия: Сталин и Матрона, мифы о противостоянии собак и людей, думаю, были инициированы и поощрены властями

11.01.2024 14:17





Изменения о введении уголовной ответственности за осквернение религиозных строений и религиозных предметов являются классическим образцом политического популизма, который реально никому не нужен, - заявил депутат от «Гирчи» Яго Хвичия.



Хвичия подозревает, что «вчерашняя операция» была инициирована и поощрена властями.



«Эти изменения — классический пример политического популизма, который, как все понимают, никому не нужен. Вообще у меня есть подозрение, что вся эта вчерашняя операция: Сталин и Матрона, мифы о противостоянии собак и людей, которые мы слышим уже два дня, думаю, были инициированы и поощрены властями от начала и до конца, чтобы перенести внимание с важных для общества тем на такую ​ бессмыслицу, которую мы слушаем уже несколько дней», - заявил Хвичия.



Для справки, активистка Ната Перадзе в соборе Троицы в Тбилиси облила краской икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин.



По инициативе правящей команды, планируется ввести уголовную ответственность за оскорбление религиозных строений и религиозных предметов.





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