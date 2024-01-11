

МИД Грузии: Сроки приглашения миссии наблюдателей за выборами прописаны в плане

11.01.2024 14:32





«Сроки приглашения миссии долгосрочного наблюдения за парламентскими выборами 2024 года прописаны в плане, одобренный Правительственной комиссией по европейской интеграции 27 ноября прошлого года, и который находится в открытом доступе на сайте правительства Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.



«В плане, который обеспечивает выполнение рекомендаций, определенных для Грузии, содержащихся в отчете Еврокомиссии о политике расширения на 2023 год, подробно описаны действия и сроки, которые правительство предпринимает для обеспечения свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса в стране.



Жаль, что некоторые политические силы искусственно политизируют этот вопрос и вводят общественность в заблуждение», — говорится в информации МИД.







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