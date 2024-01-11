

Дарители иконы с изображением Сталина согласны переписать её фрагмент

11.01.2024 19:37





Дарители иконы члены «Альянса патриотов» Матроны московской, на которой изображен Иосиф Сталин, согласны изменить фрагмент, вызвавший в обществе споры. Ранее с таким требованием к жертвователям иконы обратилась патриархия Грузии:



«Позиция Патриархии полностью приемлема. Я два дня назад писала: если церковь решит попросить иконописца заменить этот фрагмент на фрагмент другого содержания, мы должны подчиниться, поскольку к этому нас призывает патриархия. Но это не значит, что мы должны простить кого-то за оскорбление иконы», — пишет Инашвили.



Напомним, что 6 января пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы — Самеба и на ней изображен диктатор Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.



Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил , что cоздатель тоталитарной системы действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом «другой контекст».



Позже в Патриархии Грузии сообщили, что икону Матроны облили краской. А гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала видео из собора, а позже и призналась, что это она облила краской икону.



В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.





Источник: СОВА

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