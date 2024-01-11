

В сети появилась петиция с требованием вынести икону Матроны из собора Святой Троицы

11.01.2024 19:38





На сайте manifest.ge появилась петиция с требованием вынести икону Матроны Московской, на которой так же изображен Иосиф Сталин, из собора Святой Троицы.



«Репрессии 1937 года связаны с эпохой правления Сталина, в которой погибло много наших соотечественников. Среди них были расстреляны десятки тысяч священнослужителей, а также погиб в неравной борьбе с большевистским режимом один из самых блестящих патриархов Грузии святитель Амвросий Хелая!



Этот факт оскорбляет память тысяч наших соотечественников, репрессированных, расстрелянных и сосланных сталинским режимом», — указано в тексте петиции…



Следует отметить, что это скопированный вариант русской иконы, вызвавший резкую негативную реакцию даже в России», — говорится в петиции.



Напомним, что 6 января пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы — Самеба и на ней изображен диктатор Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.



Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил , что cоздатель тоталитарной системы действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом «другой контекст».



Позже в Патриархии Грузии сообщили, что икону Матроны облили краской. А гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала видео из собора, а позже и призналась, что это она облила краской икону.



В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.





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