

Экс-премьер Георгий Гахария вызывает на дебаты Бидзину Иванишвили

11.01.2024 19:39





Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария приглашает на дебаты официально вернувшегося в политику основателя правящей «Грузинкой мечты» Бидзину Иванишвили. Лидер партии «За Грузию» обвиняет его в распространении лжи в отношении Гахария:



«Вот уже три года от него слышатся проклятия. Сначала через письма, потом через этих маленьких трусливых мальчишек, теперь вышел сам и продолжает проклинать. Иногда мне кажется, кажется, Иванишвили думает, что его проклятия имеют какую-то магическую силу. На самом деле он столько раз обманывал людей и команду, что его слово не имеет силы! Вот почему он продолжает проклятия».



Со своей стороны, если он пожелает, я готов к дебатам в любом формате: юридически, в его же суде, политически, в его же медиа-платформах, на грузинском, в любом формате, при любых условиях. Потому что я точно знаю, что юридически я прав на 100%, политически я прав на 100% и, самое главное, я прав по-человечески, и он это прекрасно знает. В конечном счете – это традиционный грузинский способ разрешения споров, а также европейский стандарт ведения политики».



Напомним, 30 декабря 2023 года экс-премьер и основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили официально заявил своем возвращении в политику на съезде «Грузинской мечты», в статусе почетного председателя партии.



Во время своего выступления на мероприятии он заявил:



«Единственное, что я не мог рассчитать – это предательство страны и команды, на которое пошел Георгий Гахария через месяц после того, как я дистанцировался от политики».





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