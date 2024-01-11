

Посол Дании назвала Бидзину Иванишвили олигархом

11.01.2024 19:41





Датское издание Jyllands-Posten опубликовало мнение посла Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен на тему евроинтеграции Грузии. В статье датский дипломат называет Бидзину Иванишвили олигархом, а также вспоминает о массовых протестах против т.н. «российского закона».



«15 декабря я стояла на сцене перед тысячами грузин вместе с послами 16 других стран ЕС, у которых помимо Дании есть посольства в Грузии. Накануне лидеры ЕС приняли решение предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Поэтому правительство призвало провести народное празднование на площади Свободы, чтобы отметить эту веху на пути Грузии в Европу. Эта та самая площадь, где бывший президент Михаил Саакашвили начал так называемую революцию Роз и масштабные европейские реформы в 2003 году», — пишет посол.



Энн Тофт Соренсен объясняет читателям издания, что грузинский народ понес большие жертвы, включая российское вторжение в Грузию в 2008 году и пятидневную войну, в результате которой был потерян контроль над двумя регионами Грузии Абхазией и Цхинвальским регионом.



«Российские войска стоят там и по сей день, всего в 50 км от столицы Тбилиси», — напомнила дипломат.

Посол Дании также отмечает, что реформы в Грузии за последние несколько лет замедлились, а политический кризис, продолжающийся уже много лет, создал разрыв между правительством и оппозицией.



Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы, находится у власти с 2012 года. Оппозиция, возглавляемая вышеупомянутой партией «Единое национальное движение» Саакашвили, постоянно бойкотирует работу парламента и обвиняет правительство политизации судов, подавления свободных СМИ и преследования членов оппозиции.



После вторжения России в Украину, ЕС и Украина обвинили Грузию в проведении дружественной к России политики, т.е. потому что они не препятствовали возобновлению полетов в Москву этим летом и не ввели санкции против России, а наоборот, нарастили торговлю с Россией. Эту политику критиковали как «неподходящую» для страны с европейскими устремлениями, где почти 90% населения поддерживают членство в ЕС. 2023 год также начался с массовых протестов в марте против правительственного законопроекта о т.н. законе об иностранных агентах, который сделал бы обязательной регистрацию организаций гражданского общества поддерживаемых из-за границы, если бы он не был отозван. Аналогичный закон в России использовался для подавления гражданского общества и оппозиции», — пишет Анне Тофт Соренсен.



Посол Дании считает, что, несмотря на то, что статус кандидата является источником новой надежды для многих проевропейски настроенных людей в Грузии, «не похоже, что интеграция в ЕС станет объединяющей силой общества, несмотря на политические разногласия». Напротив, прошедший год показал, что эта тема представляет собой, скорее, поле политической битвы и эта тенденция «не уменьшится по мере обострения избирательной кампании в новом избирательном году».



Дипломат считает, что посольство Дании может сыграть положительную роль в реализации 9 рекомендаций, которые являются необходимым условием для перехода к начальному этапу переговоров о членстве в ЕС. Так же, как Дания сыграла особую роль во вступлении Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС и НАТО в 2004 году. Анне Тофт Соренсен отмечает, что Дания запустила новую программу новую программу мира и стабилизации и планирует мобилизовать больше средств для поддержки развития Грузии.



«Дания также усилила свои обязательства перед Грузией, в т.ч. через новую программу мира и стабилизации и больше денег для нашей программы помощи развитию. С помощью конкретных инструментов мы можем помочь грузинам достичь цели членства в ЕС», — указала дипломат.





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