

«Коалиция победы» просит ОБСЕ/БДИПЧ прислать наблюдателей за предстоящими в Грузии выборами

11.01.2024 19:43





Лидеры «Национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» обращаются к БДИПЧ/ОБСЕ с просьбой направить как краткосрочных, так и долгосрочных наблюдателей на запланированные в Грузии парламентские выборы.



Об этом на брифинге, состоявшемся сегодня, 11 января, рассказала председатель парламентской фракции «Национальное движение» Тина Бокучава.



«Отправка приглашения в БДИПЧ/ОБСЕ является обязанностью Министерства иностранных дел Грузии. Именно на основе этого приглашения формируется основная миссия по наблюдению за выборами, которая направляется в Грузию для наблюдения за выборами. Однако правительство молчит и до сих пор не было отправлено приглашение в БДИПЧ/ОБСЕ, хотя мы все прекрасно понимаем как внутри страны, так и за ее пределами, что в октябре этого года Грузию ждут выборы геополитического значения, на которых будет решаться вопрос европейского будущего страны.



Это красноречивое молчание правительства сопровождается постоянной атакой на международные наблюдательные организации. Например, USAID, которая также традиционно направляет в Грузию большую и важную наблюдательную миссию. На этом фоне, как основная прозападная оппозиционная партия, мы сочли необходимым обратиться к БДИПЧ/ОБСЕ с просьбой вовремя направить в Грузию как долгосрочных, так и краткосрочных наблюдателей для наблюдения за этими важнейшими выборами, имеющими геополитическое значение для нашей страны, что, несомненно, приведет к мирной смене правительства в нашей стране. Мы призываем МИД оперативно направить официальное приглашение БДИПЧ/ОБСЕ», — сказала Тина Бокучава.



По словам Бокучава, председатели «Единого национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» — Леван Хабеишвили и Георгий Вашадзе — от имени «Коалиции победы» обращаются к парламентам стран-членов ЕС прислать в Грузию международные наблюдательные миссии, которые будут наблюдать за парламентскими выборами 2024 года. Адресатами обращения также являются Европарламент, НАТО, Совет Европы и Парламентские ассамблеи ОБСЕ.











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