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Глава Минобразования называл кощунственным облитие краской иконы с изображением Сталина
11.01.2024 19:44
Министр образования Георгий Амилахвари называл кощунственным облитие краской иконы с изображением Сталина. Кроме того, министр оценил реакцию части общества на этот факт.
«Мы стали свидетелями еще одного кощунственного проявления и еще одну атаку на нашу мать-церковь, которая играет неотделимую роль в истории Грузии. Однако общественность мудрая, общественность все видит, и если бы не оценки наших политиков и власти, вы видите, что общество само дало этим людям ответ и ответило на кощунство, на очень неестественные, неблагожелательные намерения, которые за этим скрываются», — сказал Амилахвари.
9 января, неизвестный забрызгал краской икону со Сталиным, которая уже несколько месяцев находится в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Активистка Ната Перадзе опубликовала видео с иконой облитой краской в социальных сетях. После чего, Перадзе сначала стали угрожать в социальных сетях, а затем у нее дома собрались члены пророссийской Alt-info. К дому активистки пребыли полицейские, после того как митинг Alt-info завершился, возле дома Перадзе подверглись нападению ее друзья.
Расследование по факту возбуждено по статье «мелкое хулиганство».
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