

Тина Бокучава: Политические акторы, а также люди в дипломатических кругах открыто говорят, что Иванишвили является олигархом

11.01.2024 19:44





Политические акторы, а также люди в дипломатических кругах более открыто говорят о том, что Иванишвили является олигархом. Возможно, санкции, которые его коснутся, мы увидим раньше, чем это предполагает Иванишвили, - заявила председатель парламентской фракции «Национальное движение» Тина Бокучава, откликаясь на статью датского посла, в которой она называет Бидзину Иванишвили олигархом.



По ее же словам, Иванишвили, вероятно, появившись в политике в качестве почетного председателя «Грузинской мечты», пытается избежать санкций, что будет безуспешно.



«В дипломатических и политических кругах открыто говорят о том, что, возможно, новый пакет санкций, которые коснутся не только приближенных к нему лиц, как Парцхаладзе, а и непосредственно его самого, мы увидим раньше, чем это предполагает Иванишвили. Возможно, эта попытка легализовать свое правление, вернувшись в политику в качестве председателя партии в третий раз, связана с уклонением от санкций, однако, как пояснил ряд европейских парламентариев, это очень слабая попытка и посредством такого политического маневра и «трюка», по его собственной терминологии, избежать санкций ему не удастся», - заявила Бокучава.



Для справки, по информации «Формулы», посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен назвала основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили олигархом.



По их же сообщению, об этом посол написала в опубликованной в одном из местных СМИ статье (OP-ED), в которой она рассмотрела последние события в Грузии, в том числе получение страной статуса кандидата в члены ЕС.



«Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим свое состояние в России в 1990-х годах, находится у власти с 2012 года. Оппозиция во главе с партией Саакашвили «Единое национальное движение» постоянно бойкотирует работу парламента и обвиняет власти в политизации судов, подавлении свободных СМИ и притеснении представителей оппозиции», — написала посол.





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