

Бека Давитулиани: Послу Дании придется дать объяснения в МИДе

11.01.2024 19:46





Поведение посла Дании совершенно неприемлемо, не ее дело вмешиваться во внутриполитические процессы и внутренние дела страны! - придется дать разъяснения по этому поводу в МИДе, - так реагирует депутат большинства Бека Давитулиани на статью посла Дании в Грузии, в которой она называет Иванишвили неформальным правителем.



По словам Давитулиани, «некоторые аккредитованные в Грузии дипломаты имеют немного ошибочное представление о своих полномочиях».



«Они иногда пытаются сверх своих полномочий вмешиваться во внутриполитические процессы и давать чрезмерные политические оценки, что явно не их дело. Заявление посла Дании является шагом в этом направлении. На том фоне, когда Евросоюз призывает нас снизить степень поляризации и бороться с распространением дезинформации, она создает основания для дезинформации и дает пищу радикальным СМИ и политическим группам сделать шаг в сторону радикализации процессов», - заявил Бека Давитулиани.

Для справки, по информации «Формулы», посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен назвала основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили олигархом.



По их же сообщению, об этом посол написала в опубликованной в одном из местных СМИ статье (OP-ED), в которой она рассмотрела последние события в Грузии, в том числе получение страной статуса кандидата в члены ЕС.



«Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим свое состояние в России в 1990-х годах, находится у власти с 2012 года. Оппозиция во главе с партией Саакашвили «Единое национальное движение» постоянно бойкотирует работу парламента и обвиняет власти в политизации судов, подавлении свободных СМИ и притеснении представителей оппозиции», — написала посол.





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