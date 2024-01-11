

Лидеры «ЕНД» проводят встречу со шведской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

11.01.2024 19:47





Лидеры «Единого национального движения» проводят встречу со шведской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ.



По словам председателя партии Левана Хабеишвили, основная тема разговора касается миссии долгосрочного наблюдения за парламентскими выборами 2024 года.



По его словам, в ходе встречи разговор также коснулся важности свободы третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Нашей стране важно иметь наблюдательную миссию в 2024 году. Мы написали конкретные письма нашим партнерам, абсолютно всем, что нам нужна помощь в направлении наблюдения за выборами, в том числе долгосрочная. Она не должна быть краткосрочной, потому что выборы не фальсифицируются в день выборов. «Русская партия» уже начала работу в направлении фальсификации выборов, поэтому ясно, что участие наших партнеров важно. Население Грузии должно понимать, что «Национальное движение», «Коалиция Победы» сделают все, чтобы голос каждого человека был защищен. «Русская партия" должна понять, что никакое искусственное вмешательство, фальсификация не смогут помочь на этих выборах», - заявил Леван Хабеишвили.





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