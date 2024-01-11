

Посольство: Дания непрерывно поддерживала Грузию на пути евроатлантической интеграции

11.01.2024 19:48





Из датской статьи взята выдержка, которая в грузинских дебатах используется без контекста. Посольство не имеет желания вносить в это вклад и воздерживается от дополнительных комментариев, - говорится в заявлении посольства Дании в Грузии.



Посольство распространяет заявление по поводу откликов на статью посла Анне Тофт Соренсен в датской газете и поясняет, что Дания непрерывно поддерживала Грузию на пути евроатлантической интеграции.



«Статья была написана для датской газеты после исторического решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. В статье подчеркивается четкое желание Грузии продолжать интеграцию в ЕС, и основное внимание уделяется тому вкладу, который Дания может внести в поддержку Грузии, в том числе через недавно открытое посольство, в вопросах зеленого перехода, мира, стабильности и путем сотрудничества в других сферах. Дания непрерывно поддерживала Грузию на пути евроатлантической интеграции и в плане осуществления реформ останется сторонником сотрудничества для вступления Грузии в ЕС.



Мы видим выдержку из датской статьи, которая используется без контекста в грузинских дебатах – Посольство не желает вносить в это вклад и воздерживается от дополнительных комментариев», - говорится в заявлении.

Для справки, по информации «Формулы», посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен назвала основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили олигархом.



По их же сообщению, об этом посол написала в опубликованной в одном из местных СМИ статье (OP-ED), в которой она рассмотрела последние события в Грузии, в том числе получение страной статуса кандидата в члены ЕС.



«Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим свое состояние в России в 1990-х годах, находится у власти с 2012 года. Оппозиция во главе с партией Саакашвили «Единое национальное движение» постоянно бойкотирует работу парламента и обвиняет власти в политизации судов, подавлении свободных СМИ и притеснении представителей оппозиции», — написала посол.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





