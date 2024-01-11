

Каладзе: Заявление посла Дании - обычная грязь

11.01.2024 19:48





«Заявление посла Дании — обычная грязь, общественность прекрасно знает, что сделал для нашей страны, самым главным, что сделал этот человек, — это победа над страшным и кровавым режимом в 2012 году», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе спросили об авторской статье посла Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен, опубликованной в датской прессе, где посол говорит, что «Бидзина Иванишвили — олигарх и накопил богатство в России». Каха Каладзе также прокомментировал заявления отдельных депутатов Европарламента.



«Ответ очень простой. Мы знаем, как эти люди управляются. Я не слышал заявления посла Дании, хотя в случае с депутатами Европарламента мы знаем, как они получают деньги на лоббирование. Все это маскируется под лоббизм. По «российскому» закону, действующему в Америке, мы увидели, какие резолюции можно принимать, если заплатить. То есть, если заплатить, можно заставить сделать все что угодно человека, даже тех депутатов Европарламента, действительно позорных, конкретных депутатов Европарламента, которые делают такие нецензурные и неуместные заявления. У них нет никакого дружеского отношения к Грузии, у них есть свои интересы и они служат своим интересам. Заявление посла Дании — обычная грязь, общественность прекрасно знает, что сделал для нашей страны, и конечно, этот человек продолжает свою деятельность. Думаю, самым главным, что сделал этот человек, — это победа над страшным и кровавым режимом, что смогли сделать мы все вместе с ним. Я имею в виду 2012 год. С тех пор страна прогрессирует, развивается, мы еще ближе к евроинтеграции и т. д. Этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем», — заявил Каха Каладзе.





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