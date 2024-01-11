

Хабеишвили: Мы нацелены на победу и победим, намерены взять не пять процентов, а 55

11.01.2024 19:49





«Мы нацелены на победу и победим. Ждите нас, мы готовимся к победе», — заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Как отметил Хабеишвили, на выборах они собираются набрать 55 процентов.



«Национальное движение», «Платформа Победы» являются мощнейшим инструментом в руках грузинского народа, чтобы стать членами европейской семьи. Мы стремимся к победе и мы победим. Некоторые люди особо не думали, много сплетничали и много издевались, но реальность была совсем иной. Так что ждите нас, мы готовимся к победе», — заявил Хабеишвили.



Что касается вопроса присутствия наблюдательных миссий на выборах, по словам Хабеишвили, они обязательно будут.



«Мы обещаем грузинскому обществу, что наблюдательные миссии будут. Партнеры поддерживают грузинский народ. Вы видели конкретную встречу, на которой присутствовали десятки членов шведского парламента. Их участие, долгосрочное наблюдение имеют важное значение», — заявил Хабеишвили.



Фракция «Национальное движение» сегодня обратилась к МИД, направить наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ с целью наблюдения за парламентскими выборами. Заявление прокомментировало министерство иностранных дел Грузии. «Сроки приглашения миссии наблюдателей за выборами прописаны в плане, жаль, что некоторые политические силы искусственно политизируют вопрос», — заявили в МИД.





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