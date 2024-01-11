

Посольство Дании: Мы видим отрывок из датской статьи посла, который без контекста используется в грузинских дебатах

11.01.2024 19:50





«Мы видим отрывок из датской статьи, который используется без контекста в грузинских дебатах. Посольство не имеет желания вносить в это лепту и воздерживается от дополнительных комментариев», — об этом говорится в заявлении посольства Дании в Грузии.



В заявлении посольства касательно авторской статьи посла, опубликованной в датском издании, отмечается, что Дания постоянно поддерживает Грузию на пути к евроатлантической интеграции.



«Статья для датской газеты была написана после исторического решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. В статье подчеркивается четкое желание Грузии продолжать интеграцию в ЕС и основное внимание уделяется вкладу, который Дания может внести в поддержку Грузии, в том числе через недавно открытое посольство, путем зеленого перехода, мира, стабильности и сотрудничества в других областях. Дания постоянно поддерживает Грузию на пути к евроатлантической интеграции с точки зрения реализации реформ и останется сторонником сотрудничества для вступления Грузии в Европейский союз.



Мы видим отрывок из датской статьи, который используется без контекста в грузинских дебатах. Посольство не имеет желания вносить в это лепту и воздерживается от дополнительных комментариев», — говорится в сообщении посольства.



Посол Дании в Грузии сегодня находилась в министерстве иностранных дел. Анне Тофт Соренсен покинула ведомство без комментариев.



Для справки, в редакционной статье о Грузии посол Дании Бидзина Иванишвили назван олигархом и говорит, что накопил богатство в России.





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