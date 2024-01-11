

Грузия в докладе Human Rights Watch: ситуация

11.01.2024 19:54





Согласно новому отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, в 2023 году ситуация с правами человека в Грузии «оставалась неравномерной». Напряженность вокруг выполнения правительством 12 приоритетов, установленных Европейским Союзом для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС, «доминировала в политических событиях», указано в документе.



Human Rights Watch напоминает, что власти Грузии попытались принять закон об «иностранных агентах», который «подорвал бы свободу выражения мнений».



Правозащитники указывают, что полиция использовала водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, собравшихся в знак протеста против законопроекта. В Офисе народного защитника заявили, что эти меры были непропорциональными и ненужными, а Специальная следственная служба начала расследование действий правоохранителей после получения 124 жалоб на злоупотребления, указано в документе.



Другие проблемы с правами человека включали ограничения и посягательства на свободу СМИ, а также несправедливые условия труда, говорится в докладе.



Human Rights Watch рассказывает о враждебной риторике правительства в отношении неправительственных организаций. Специальный докладчик ООН после официального визита в страну выразил обеспокоенность по поводу «систематических усилий по подрыву деятельности правозащитников», включая клеветнические кампании правительства против членов гражданского общества в социальных сетях.



В документе указано, что в сентябре Служба государственной безопасности начала расследование предполагаемого «заговора», финансируемого Агентством развития США (USAID) с целью вербовки активистов для разжигания гражданских беспорядков и свержения правительства Грузии.



«Посольство США категорически отвергло эти обвинения. На момент написания доклада грузинские службы безопасности допросили дюжину активистов, заставив их подписать подписку о неразглашении, чтобы не допустить публичного обсуждения этого дела», – сказано в документе.



Авторы доклада рассказывают о срыве фестиваля «Тбилиси прайда», место проведения которого разгромили ультраправые радикалы.



«Власти начали расследование, но не арестовали никого в связи с нападением», – говорится в документе.



В принятой в марте Национальной стратегии по правам человека на 2023-2030 годы права ЛГБТ не упоминаются, в отличие от предыдущей стратегии. После критики со стороны грузинских групп и международных партнеров правительственный секретариат по правам человека пообещал охватить недостающие темы в плане действий стратегии.



В документе также указано, что в декабре 2022 года Европейский суд по правам человека вынес решение против Грузии за то, что она не позволила трансгендерам изменить гендерный маркер в своих официальных документах без прохождения медицинских процедур по смене пола.



Кроме того, Human Rights Watch указывает на резолюцию Европарламента от февраля 2023 года, в которой выражена «серьезная обеспокоенность» ухудшением здоровья заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили. Европарламент призвал к его освобождению и доступу к «надлежащему медицинскому лечению» за рубежом.





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