

МИД: На встрече посол Дании заявила, что ее статья была нацелена ​​на поддержку евроинтеграции Грузии

11.01.2024 20:26





Министерство иностранных дел Грузии публикует информацию о состоявшейся сегодня встрече с послом Дании.



Как говорится в заявлении МИД, на встрече было подчеркнуто, что публикация датского посла была использована определенными силами для политических интерпретаций, и датская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу.



«В министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Дания в Грузии Анне Тофт Соренсен. Посла вызвали в министерство и попросили дать разъяснения по поводу публикации, опубликованной ею в датском издании Jyllandsposten 10 января 2024 года и содержащихся в ней неверных фактов и политической оценки.



Как отметила на встрече грузинская сторона, жаль, что в публикации содержатся существенные фактические неточности и необъективные оценки, которые не способствуют формированию к стране позитивного отношения международного сообщества, в том числе датских читателей.



На встрече также было подчеркнуто, что указанная публикация была использована определенными силами для политических интерпретаций, что, естественно, препятствует эффективному осуществлению главной задачи, определенной Евросоюзом для страны, — деполяризации.



На встрече датская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу и заявила, что статья была нацелена поддержать процесс интеграции Грузии в Евросоюз со стороны Дании, и жаль, что она была использована оппонентами в негативном контексте», — говорится в информации, распространенной МИД Грузии.



Посол Дании в Грузии сегодня находилась в министерстве иностранных дел. Анне Тофт Соренсен покинула ведомство без комментариев.



Для справки, в редакционной статье о Грузии посол Дании называет Бидзину Иванишвили олигархом и говорит, что он накопил богатство в России. Посольство Дании в Грузии распространило сегодня заявление по указанному вопросу, в котором говорится: «Мы видим отрывок из датской статьи, который используется без контекста в грузинских дебатах. Посольство не имеет желания вносить в это лепту и воздерживается от дополнительных комментариев».





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