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Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе на посту директора Национальной библиотеки
11.01.2024 20:27
Константин Гамсахурдия подтверждает, что займет должность директора Национальной библиотеки парламента Грузии. Об этом он сообщил «IPN».
Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе.
Когда Гамсахурдия будет назначен главой Национальной библиотеки, пока точно неизвестно. Сам Гамсахурдия заявляет, что это займет «определенное время».
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