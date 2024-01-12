

Правительство Швеции выделило Грузии 5 млн. шведских крон

12.01.2024 11:54





«Правительство Швеции приняло решение выделить Грузии 5 миллионов шведских крон в рамках существенного пакета НАТО-Грузия», — пишет в соцсети посол Королевства Швеция в Грузии Анна Либерг.



Указанная информация была опубликована на сайте правительства Швеции. Как отмечается в документе, деньги предназначены для проектов в таких сферах, как антикризисное управление, кибербезопасность и обмен информацией.



Кроме того, шведское правительство также выделило суммы для Украины и Молдовы.



В рамках пакета 50 миллионов шведских крон передадут Украине, 5 миллионов – Молдове.



«Поддержка оказывается через различные фонды НАТО и будет использована, в том числе, для кризисного регулирования, кибербезопасности и образования», — отмечается в информации на сайте правительства Швеции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





