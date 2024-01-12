|
|
|
Правительство Швеции выделило Грузии 5 млн. шведских крон
12.01.2024 11:54
«Правительство Швеции приняло решение выделить Грузии 5 миллионов шведских крон в рамках существенного пакета НАТО-Грузия», — пишет в соцсети посол Королевства Швеция в Грузии Анна Либерг.
Указанная информация была опубликована на сайте правительства Швеции. Как отмечается в документе, деньги предназначены для проектов в таких сферах, как антикризисное управление, кибербезопасность и обмен информацией.
Кроме того, шведское правительство также выделило суммы для Украины и Молдовы.
В рамках пакета 50 миллионов шведских крон передадут Украине, 5 миллионов – Молдове.
«Поддержка оказывается через различные фонды НАТО и будет использована, в том числе, для кризисного регулирования, кибербезопасности и образования», — отмечается в информации на сайте правительства Швеции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна