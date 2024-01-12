

Посольство Дании распространило заявление в связи с реакцией на слова посла

12.01.2024 13:22





Посольство Дании распространяет заявление в связи с реакцией на статью посла Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен опубликованную в датском издании Jyllands-Posten.



Как указали в посольстве, из датской статьи взята выдержка, которая в грузинских дебатах используется без контекста и посольство не имеет желания вносить «в это вклад и воздерживается от дополнительных комментариев».



«Статья была написана для датской газеты после исторического решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. В статье подчеркивается четкое желание Грузии продолжать интеграцию в ЕС, и основное внимание уделяется тому вкладу, который Дания может внести в поддержку Грузии, в том числе через недавно открытое посольство, в вопросах зеленого перехода, мира, стабильности и путем сотрудничества в других сферах. Дания непрерывно поддерживала Грузию на пути евроатлантической интеграции и в плане осуществления реформ останется сторонником сотрудничества для вступления Грузии в ЕС.



Мы видим выдержку из датской статьи, которая используется без контекста в грузинских дебатах – Посольство не желает вносить в это вклад и воздерживается от дополнительных комментариев», — говорится в заявлении Посольства Дании, отправленном Netgazeti.



Посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен назвала основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили олигархом. Об этом посол написала в статье на тему евроинтеграции Грузии, опубликованной в датском издании Jyllands-Posten.



«Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим свое состояние в России в 1990-х годах, находится у власти с 2012 года. Оппозиция во главе с партией Саакашвили «Единое национальное движение» постоянно бойкотирует работу парламента и обвиняет власти в политизации судов, подавлении свободных СМИ и притеснении представителей оппозиции», — написала посол.





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