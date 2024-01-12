

Президент предстанет с отчетом в парламенте 6 февраля

12.01.2024 14:05





Президент Грузии Саломе Зурабишвили предстанет в парламенте с ежегодным отчетом 6 февраля.



Об этом журналистам сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.



«Как вы знаете, регламентом парламента, в том числе на основании последнего изменения, установлено, что доклад президента должен быть на первом заседании весенней сессии. В ином случае это должно быть согласовано с председателем парламента. Президент дала согласие, что приедет на первое заседание, и соответственно, ее ежегодный отчет будет 6 февраля», - заявил Папуашвили.





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