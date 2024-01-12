|
|
|
Президент предстанет с отчетом в парламенте 6 февраля
12.01.2024 14:05
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предстанет в парламенте с ежегодным отчетом 6 февраля.
Об этом журналистам сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.
«Как вы знаете, регламентом парламента, в том числе на основании последнего изменения, установлено, что доклад президента должен быть на первом заседании весенней сессии. В ином случае это должно быть согласовано с председателем парламента. Президент дала согласие, что приедет на первое заседание, и соответственно, ее ежегодный отчет будет 6 февраля», - заявил Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна