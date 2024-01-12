

Грузия занимает 50-е место в рейтинге самых сильных паспортов мира

12.01.2024 14:23





Грузия занимает 50-е место в рейтинге самых сильных паспортов мира, составляемого консалтинговой компанией Henley & Partners.



Обладатели грузинских паспортов могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 121 страну и территорию мира. Хотя за последний год количество безвизовых направлений для граждан Грузии увеличилось на пять, позиции страны в индексе не изменились.



50-е место в рейтинге 2024 года Грузия делит с Боснией и Герцеговиной.



За последние восемь лет грузинский паспорт поднялся на более чем 20 позиций. В 2016 году он занимал 71-е место с 67 безвизовыми направлениями.



В новом индексе Грузия соседствует с Молдовой (49-е место, 122 безвизовых направления) и с Россией (51-е место, 119 направлений).



Лидерство разделяют шесть паспортов: Франции, Германии, Италии, Японии, Сингапура и Испании. Их обладателям доступны 194 направления. Второе место с отрывом в одну локацию делят паспорта Финляндии, Швеции и Южной Кореи. На третьей позиции расположились Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды – 192 направления.



Последнее место в списке занимает Афганистан, с паспортом которого без предварительного оформления визы можно въехать в 28 стран/территорий.



Исследование Henley Passport Index проводится ежегодно с 2006 года на основании данных Международной ассоциации авиатранспорта (IATA). В рейтинге паспорта оцениваются по количеству стран, в которые их владельцы могут въехать либо совсем без визы, либо получив ее по прибытии.





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