

В патриархии сожалеют, что НПО не отреагировали на «вандализм в церкви»

12.01.2024 14:27





Глава службы Патриархии Грузии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе выразил сожаление в связи с тем, что «ни одна международная организация и ни одно посольство не отреагировали на произошедший в церкви вандализм, и не назвали случившееся вандализмом». При этом священнослужитель выражает уверенность в том, чтобы подобное произошло в отношении другой конфессии «обязательно поднялся бы большой ажиотаж», — так протоиерей Андрия Джагмаидзе комментирует обливание краской иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в соборе Святой Троицы в Тбилиси.



Грузинская Православная Церковь и на этот раз почему-то оказалась в дискриминационной ситуации, отмечает представитель патриархии и выражает сожаление в связи с тем, что «в скандале тайно или явно участвовали все еще действующие духовные лица Грузинской Церкви». Проиерей выражает надежду, что со временем все они будут разоблачены.



Джагмаидзе также комментирует заявление патриархии, в котором она обращается к жертвователям иконы Святой Матроны с призывом внести соответствующие изменения в икону, или патриархия сделает это сама, он отмечает, что у части населения, у которой был «справедливый протест» против вандализма, «возникло чувство недостаточности» из-за того, что в сегодняшнем заявлении патриархии не было требования наказать конкретного человека, однако, по его словам, это было «совершенно исключено», поскольку такое заявление не могло быть сделано от имени патриарха.



Напомним, что 6 января пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы — Самеба и на ней изображен диктатор Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.



Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил , что cоздатель тоталитарной системы действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом «другой контекст».



Позже в Патриархии Грузии сообщили, что икону Матроны облили краской. А гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала видео из собора, а позже и призналась, что это она облила краской икону.



В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.



Источник: SOVA

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