

Human Rights Watch публикует доклад по ситуации с правами человека

12.01.2024 14:41





Международная правозащитная организация Human Rights Watch публикует отчет за 2023 год. В документе, в частности указывается, что ситуация с правами человека в Грузии «оставалась неравномерной». В стране продолжали фиксировать случаи ограничения свободы собраний, факты злоупотреблений правоохранительных органов и нападения на журналистов. В пример приводится попытка принятия закона об «иностранных агентах», который «подорвал бы свободу выражения мнений».



Авторы доклада указывают, что полиция использовала водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, собравшихся в знак протеста против законопроекта. В Офисе народного защитника заявили, что эти меры были непропорциональными и ненужными, а Специальная следственная служба начала расследование действий правоохранителей после получения 124 жалоб на злоупотребления, указано в документе.



Отмечается и напряженность вокруг выполнения правительством 12 приоритетов, установленных Европейским Союзом для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС.



«В политических событиях доминировала напряженность по поводу реализации правительством 12 приоритетов, которые были установлены ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата и включают важные показатели в области прав человека.



Власти попытались принять закон об «иностранных агентах», который подорвал бы свободу выражения мнений. Сохранялось отсутствие ответственности за нарушения со стороны правоохранительных органов, особенно в отношении свободы собраний. Другие проблемы с правами человека включали ограничения и посягательства на свободу СМИ, а также несправедливые условия труда. Национальная стратегия по правам человека не включила права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ)», – говорится в докладе.



Правозащитники упоминают и факты ограничения и посягательства на свободу СМИ, а также несправедливые условия труда. Кроме того, рассказывается о враждебной риторике правительства в отношении неправительственных организаций.



Специальный докладчик ООН после официального визита в страну выразил обеспокоенность по поводу «систематических усилий по подрыву деятельности правозащитников», включая клеветнические кампании правительства против членов гражданского общества в социальных сетях.



В документе указано, что в сентябре Служба государственной безопасности начала расследование предполагаемого «заговора», финансируемого Агентством развития США (USAID) с целью вербовки активистов для разжигания гражданских беспорядков и свержения правительства Грузии.



Авторы доклада вспоминают и срыв фестиваля Tbilisi Pride, место проведения которого разгромили ультраправые радикалы. В документе указывается, что власти хоть и начали расследование, но никого не арестовали.



Кроме того, Human Rights Watch указывает на резолюцию Европарламента от февраля 2023 года, в которой выражена «серьезная обеспокоенность» ухудшением здоровья заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили. Европарламент призвал к его освобождению и доступу к «надлежащему медицинскому лечению» за рубежом.





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