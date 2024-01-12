

Кадагишвили: Посол Дании поняла или дали понять, что ее действие не подобает послу

12.01.2024 15:09





Когда посол без всякого обоснования упоминает фигуру политического значения как олигарха, обязанностью государственных институтов является указать его функции - она поняла или дали понять, что ее действие не подобает послу, - заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили заявил, откликаясь на статью посла Дании, где она называет Иванишвили олигархом, вслед за чем посла вызвали в МИД.



По его словам, сейчас посол меняет свою позицию и непоследовательна.



«Вы так разбрасываетесь словом олигарх, что даже не знаете его правовой оценки, когда посол иностранного государства так упоминает фигуру политического значения без всякого обоснования, государственные институты обязаны указать этому послу, с чего начинаются и чем заканчиваются его функции в соответствии с международным правом. Грузия – суверенное государство, и посол находится в этом суверенном государстве, а не в неправительственной организации. Мы ни от одного посла не услышали ни одной оценки ни об одном вандальном поведении в том числе со стороны оппозиции, обратите на это внимание. Конечно, сейчас она меняет позицию, это непоследовательное поведение со стороны посла, и ей это приходится. В заявлении мы также читаем, что это ее заявление больше не должно быть предметом медиа-дискуссии. Она поняла или ей дали понять, что это ее действие не подобает послу», - сказал Кадагишвили.





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