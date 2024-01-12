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Глава МИД поздравил Стефана Сежурне с назначением на пост министра иностранных дел Франции
12.01.2024 15:16
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили поздравил Стефана Сежурне с назначением на пост министра иностранных дел Франции. Об этом Илья Дарчиашвили пишет на своей странице в Х.
Как пишет Илья Дарчиашвили, он уверен, что совместные усилия укрепят связи между Грузией и Францией.
«Я поздравляю Стефана Сежурне с назначением на пост министра европейских и иностранных дел Франции. Желаю Вам успехов в этой важной миссии. Теперь, когда Грузия стала на шаг ближе к европейской семье, я намерен продолжать активное сотрудничество с вашей страной. Уверен, что нашими совместными усилиями мы также укрепим связи между Грузией и Францией», — написал Илья Дарчиашвили.
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