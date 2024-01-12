

Посол Польши заявил, что МИД Грузии пытался неформально влиять на его позицию по Сталину

12.01.2024 16:02





В видео-подкасте "О смыслах" посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич рассказал о деталях неофициальной реакции грузинского правительства на призыв дипломата закрыть музей Сталина в Гори.



Речь идет о словах Машкевича, произнесенных на конференции в Фонде Рондели в марте 2022 года.



В беседе с Мартой Ардашелия, Машкевич вспоминает свою неформальную коммуникацию с представителем внешнеполитического ведомства Грузии.



"Грузинский МИД пробовал поставить меня на место. Но я сказал очень грубое слово, что я на эту тему просто не буду разговаривать".



На уточнение ведущей "О смыслах", вызывали ли посла в грузинский МИД для разъяснений после призыва закрыть музей Сталина, Машкевич отвечает, что нет.



"Не буду говорить подробности, но были такие замечания неофициальные. Я тогда очень деликатно, но послал!", — рассказал Машкевич.



Напомним, что марте 2022 года в Фонде Рондели, Мариуш Машкевич заявил:



«Хочу обратиться к моим грузинским друзьям, у меня есть одно предложение. Я понимаю, что вы в очень сложной ситуации, маленькая страна, большой сосед, сложное экономическое положение, <…> но прошу, сделайте один символичный жест. Закройте музей Сталина в Гори».



Источник: SOVA

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