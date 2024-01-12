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DRI считает неприемлемой криминализацию оскорбления религиозных чувств
12.01.2024 16:17
Институт исследований демократии (DRI) считает неприемлемым объявленное «Грузинской мечтой» законодательное изменение — криминализацию оскорбления религиозных зданий и объектов. По мнению организации, действующее законодательство, исключающее тюремное заключение как меру ответственности за подобные действия, соответствует прогрессивным европейским подходам и не требует изменений.
Лидеры «Грузинской мечты» заявляют, что представят законопроект в феврале. В DRI предполагают, что предложение может включать в себя «оскорбление религиозных чувств», о чем правящая партия уже говорила ранее.
Организация отвечает на аргумент «Грузинской мечты» о том, что подобные действия криминализированы и в европейских странах. По данным DRI, такая практика существует лишь в нескольких европейских странах и даже там она считается «мертвой» нормой.
«Авторы подобных инициатив, как и раньше, указывают, что не в одной европейской стране существуют нормы, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств. Однако в этом случае важно адекватно оценить контекст и динамику применения этих норм на практике.
В законодательстве отдельных европейских стран действительно есть нормы, предусматривающие наказание за богохульство, но на практике эти нормы практически не применяются», — читаем в заявлении организации.
10 января председатель юридического комитета Анри Оханашвили заявил об ужесточении законодательства за осквернение религиозных зданий и объектов. По его словам, цель «Грузинской мечты» — не допустить оскорбления религиозных храмов и разжигания конфликтов на религиозной почве.
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