

Гоциридзе: Заявление посла Дании является тревожным сигналом для Иванишвили

12.01.2024 17:34





Заявление посла Дании является тревожным сигналом для Иванишвили - это будет не первым и не последним, когда представители правительств предупредят по дипломатическим каналам, что к нему приближаются санкции, - об этом заявил депутат «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе в связи со статьей посла Дании, где она упоминает Иванишвили как олигарха, за чем последовал вызов в Министерство иностранных дел.



По словам Гоциридзе, «в свое время вердикт Иванишвили вынес Европарламент», который просил страны-члены ЕС санкцировать Иванишвили, однако введение санкций до предоставления статуса нанесло бы ущерб стране, поэтому Гоциридзе предполагает, что Иванишвили может быть санкцирован до выборов, что, по его оценке, будет зависеть от предвыборной среды.



«Не исключено санкцирование Иванишвили до выборов, потому что до выборов должны быть выполнены обязательства Евросоюза, выборы должны пройти в свободной и демократической среде. Если предвыборная обстановка будет такой же как и во время предыдущих выборов, на политической арене появился уже полулегализированный Иванишвили, и естественно, на него ляжет ответственность за фальсификацию выборов. Не исключено, что мы увидим его санкцированным до того, как он поедет в Москву, если действительно поедет. Европарламент вынес ему вердикт, когда вынес вердикт в своей резолюции и потребовал введения санкций от стран-членов ЕС. Все, это документ, который нельзя стереть, нельзя выбросить. После того, как представители исполнительной власти заговорили, а посол Дании представляет правительство Дании, это уже очень важно и тревожно для Иванишвили. Это посыл, не сметь ​​фальсифицировать выборы и захватывать власть на выборах 2024 года, требование номер один из этих 9 рекомендаций – провести выборы в свободной и справедливой среде, это прямое указание, это не будет первым и последним разом, когда представители правительств предупредят по дипломатическим каналам. Кулуарно, наверное, с ним идет об этом разговор. Санкции приближаются. До получения статуса его санкцирование означало не предоставление статуса стране, сегодня ситуация другая, сегодня не будет пощады, лояльного подхода. Нет ни механизма лишения статуса, ни на практике подобного не случалось. Поэтому Евросоюз будет особенно требователен к власти и персонально в отношении Иванишвили», - сказал Гоциридзе.





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