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Премьер-министр Великобритании прибыл в Украину
12.01.2024 17:35
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в столицу Украины Киев. Об этом Риши Сунак пишет в соцсети.
По мнению Сунака, его визит – это послание о том, что поддержка Украины не может быть ослаблена и не ослабнет. «Я обращаюсь ко всем украинцам, Британия будет с вами столько, сколько потребуется», — написал Риши Сунак.
По имеющейся информации, в Киеве Сунак объявит о выделении Украине 2,5 млрд фунтов военной помощи. Пакет военной помощи включает ракеты большой дальности, системы ПВО и артиллерийские снаряды, а также беспилотники стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов. Также планируется подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины.
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