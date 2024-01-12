

Инашвили: Выноса иконы не произойдет, она останется в храме - Как мне говорят, исправление можно сделать на месте

12.01.2024 17:37





Мы подчиняемся совету патриарха – выноса иконы не будет, потому что нет необходимости иконе покидать храм, икона останется в храме! – об этом сообщила «Интерпрессньюс» лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.



По ее словам, несмотря на то, что в иконе, пожертвованной собору Троицы, каноничность не нарушена, т.н. эпизод Сталина в иконе все же изменят.



«Мы причащающиеся, и соответственно, для нас важно учесть совет патриарха. Насколько я знаю, это заявление было согласовано с патриархом, и, несмотря на то, что я лично совсем не была обрадована этим заявлением и решила бы этот вопрос иначе, мы подчиняемся этому совету патриарха. Как это будет осуществлено технически, я говорить не могу, потому что я не профессионал. Проконсультируемся с профессионалами и сформируемся. Я считаю, что на этой иконе каноничность не была нарушена. Я лично получила разъяснения по этому поводу от ряда профессионалов. Присмотритесь и к заявлению патриархии, там четко написано, кого иконописец имеет право изображать, то есть, пояснение специалистов, с которыми я консультировалась, заключается в том, что каноничность здесь не нарушена. Я бы не стала это менять, но поскольку такой совет, мы подчиняемся этому совету патриарха и будем действовать так, как советует нам патриарх. Выноса иконы не произойдет, потому что нет необходимости иконе выходить из храма, икона останется в храме. Как мне говорят, это можно сделать на месте. Я не могу назвать сроки», - сказала Ирма Инашвили.



Для справки, 6 января в социальных сетях распространилась информация о находящейся в соборе Троицы иконе святой Матроны, на которой изображен Иосиф Сталин. Ее пожертвовал храму «Альянс патриотов». 9 января икону облили краской.



Позже Патриархия Грузии выступила с заявлением и призвала жертвователей иконы святой Матроны внести в икону соответствующие изменения, или патриархия сделает это сама. В заявлении отмечается, что поскольку встреча Сталина со св. Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с каноничностью иконографии.





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