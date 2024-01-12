

Папуашвили об отчете Human Rights Watch: «Основан на оценках НПО»

12.01.2024 17:52





По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, отчет Human Rights Watch 2024 года, в котором упоминается и Грузия, основан на представлениях и взглядах общественных организаций.



Как заявил Папуашвили, общественные организации пытаются «вписать в подобные отчеты свое отношение».



«В этом отчете указано, что он основан на оценках, восприятиях и видениях НПО. Каковы взгляды и восприятия НПО, особенно элитной части НПО, монополизировавших грантовое финансирование в Грузии, это понятно. Это часть их политической борьбы, и поэтому они используют международные отчеты как оружие.



Давайте посмотрим, каковы факты. Посмотрим на мартовские протесты и действия полиции, насколько было превышение силы или нет. Этот вопрос неоднократно становился предметом обсуждения в Грузии, будучи основанным на истерии НПО, бывшего омбудсмена и некоторых бывших дипломатов», — заявил Шалва Папуашвили.



Отчет Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет за 2023 год В разделе о Грузии организация пишет, ситуация с правами человека в стране оставалась неравномерной. В политических событиях доминировала напряженность, связанная с реализацией властью 12 приоритетов, определенных Евросоюзом, которые включают важные критерии прав человека.



«Власти пытались принять закон об «иностранных агентах», который подорвал бы свободу выражения. Вновь сохранялась недостаточность подотчетности за злоупотребление полномочиями со стороны правоохранительных органов, особенно когда дело касалось свободы собраний. Другие проблемы, связанные с правами человека, включали ограничения и нападки на свободу СМИ и несправедливые условия труда. Национальная стратегия по правам человека не включает права ЛГБТ», — говорится в отчете.



Human Rights Watch заявляет, что в ноябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с условием, что она проведет дальнейшие реформы.



В отчете внимание уделяется закону об «иностранных агентах», который был принят в парламенте в первом чтении, но был отозван после протестов общественности.



«В феврале фракция парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» инициировала две версии спорного законопроекта: одна требовала, чтобы неправительственные группы и СМИ, получающие 20 и более процентов своего годового дохода из-за границы, регистрировались в качестве «агентов иностранного влияния». Вторая предъявляла аналогичные требования к индивидуальным лицам. Законопроекты подверглись широкой критике со стороны аппарата Народного защитника, гражданского общества Грузии, ООН, Евросоюза и других. Несмотря на то, что власть заявляла, что цель законопроектов — повысить прозрачность финансирования, публичные заявления давали основания предполагать, что они направлены на стигматизацию и наказание независимых групп, средств массовой информации и критических голосов.



Несмотря на большое сопротивление общественности, 7 марта «Грузинская мечта» спешно приняла в первом чтении один из законопроектов. После двух дней массовых протестных акций «Грузинская мечта» отозвала законопроект с тем мотивом, что не смогла разъяснить законопроект обществу», — говорится в отчете.



Human Rights Watch заявляет, что враждебная риторика правительства в отношении организаций гражданского общества продолжалась на протяжении всего года.



В документе отмечается, что специальный докладчик ООН по вопросам правозащиты после официального визита в страну выразил обеспокоенность систематическими усилиями по подрыву прав правозащитников.





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