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Буданов: Россияне пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии


12.01.2024   18:39


Россияне пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии, - заявил начальник Главного управление разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Le Monde.

Как передает «Украинская правда», по словам Буданова, данное решение Москвы вызвано атаками Украины на ее военный флот.

«Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии», - заявил Буданов.

По словам Буданова, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Кроме того, он отметил, что морские экспортные коридоры, которые очень важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски из-за войны.


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