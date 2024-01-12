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Буданов: Россияне пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии
12.01.2024 18:39
Россияне пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии, - заявил начальник Главного управление разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Le Monde.
Как передает «Украинская правда», по словам Буданова, данное решение Москвы вызвано атаками Украины на ее военный флот.
«Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии», - заявил Буданов.
По словам Буданова, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Кроме того, он отметил, что морские экспортные коридоры, которые очень важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски из-за войны.
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