

Бокучава: Вызов посла Дании в МИД является доказательством того, что все государственные институты подчинил Иванишвили

12.01.2024 18:40





По заявлению председателя парламентской фракции «Национальное движение» Тины Бокучава, вызов посла Дании Министерством иностранных дел из-за Бидзины Иванишвили является доказательством того, что все государственные институты подчинил Иванишвили.



Бокучава называет вызов датского дипломата в МИД «прискорбным фактом».



«Одно время я работала в Министерстве иностранных дел и была очень горда, когда представляла интересы нашей страны как грузинский дипломат.



К сожалению, сейчас мы видим, что Бидзина Иванишвили подчинил все государственные институты, и они с полным послушанием выполняют все поручения. Именно это - порочное олигархическое правление, которое совершенно не соответствует европейскому будущему страны.



После смены власти, в условиях коалиционного правительства МИД вновь получит возможность заботиться не об интересах Бидзины Иванишвили, а о защите национальных интересов страны», - заявила Тина Бокучава.



Посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен в статье, опубликованной в датском издании Jyllands-Posten, где она пишет о стремлении Грузии в Евросоюз, назвала Бидзину Иванишвили олигархом.



Анне Тофт Соренсен была вызвана в МИД Грузии.





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