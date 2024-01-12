

Украина и Великобритания подписали договор по безопасности

12.01.2024 19:02





Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев 12 января. По данным Reuters, он встретился с президентом Владимиром Зеленским и лично объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов) в течение следующего финансового года.



Пакет помощи, предусмотренный на следующий финансовый год, будет включать ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Около 200 млн фунтов стерлингов будет потрачено на беспилотники, в частности разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия.



Кроме того Сунак с Зеленский подписали «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии». Зеленский назвал подписанный документ «беспрецедентным соглашением о безопасности», указав, что обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.



Как заявил Ришги Сунак происходящее свидетельствует о решимости Британии поддерживать Украину и сигналом поддержки, «чтобы Путин понял, что мы никуда не денемся».



«Я здесь с одним четким посланием. Соединенное Королевство стоит с Украиной», — указал премьер-министр Великобритании.





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