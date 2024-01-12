

Бокучава: Очень жаль, что МИД страны вызывает посла Дании из-за Бидзины Иванишвили

12.01.2024 23:09





«Очень жаль, что МИД страны вызывает посла Дании из-за Бидзины Иванишвили», — заявила член «Национального движения» Тина Бокучава.



«Когда-то я работала в министерстве иностранных дел и очень гордилась, когда в качестве грузинского дипломата представляла интересы нашей страны. К сожалению, сейчас мы видим, что все государственные учреждения подчинены Бидзине Иванишвили и все задачи они выполняют с полным послушанием. Это порочное олигархическое правление, совершенно несовместимое с европейским будущим страны. После смены правительства, в условиях коалиционного правительства, МИД вновь получит возможность заботиться не об интересах Бидзины Иванишвили, а о защите национальных интересов страны», — заявила Бокучава.



Посол Дании в Грузии вчера находилась в министерстве иностранных дел. Анне Тофт Соренсен покинула ведомство без комментариев.



Для справки, в редакционной статье о Грузии посол Дании называет Бидзину Иванишвили олигархом и говорит, что он накопил богатство в России. Посольство Дании в Грузии распространило заявление по указанному вопросу, в котором говорится: «Мы видим отрывок из датской статьи, который используется без контекста в грузинских дебатах. Посольство не имеет желания вносить в это лепту и воздерживается от дополнительных комментариев».







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