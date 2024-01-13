

Гарибашвили провел заседание Экономического совета

13.01.2024 13:51





Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в администрации правительства состоялось заседание Экономического совета. На встрече обсуждались проекты, запланированные на текущий год.



Члены совета обсудили показатели исполнения консолидированного бюджета 2023 года. Было отмечено, что по сравнению с плановыми показателями доходы выполнены на 102,2%, налоговые поступления — на 101,7%, приватизация — на 124,3%, выплаты — на 100,3%, капитальные затраты — на 101,2%.



Как отметил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило госбюджет на 2023 год на 102,5%, то есть с превышением на 83,3 млн лари, а кассовые расходы госбюджета министерства составили 3434,8 млн лари вместо запланированных 3351,4 млн лари.



На встрече обсудили вопрос субсидирования электроэнергии для социально незащищенных семей. Отмечалось, что в 2024 году продолжится субсидирование электроэнергии, потребляемой домохозяйствами, имеющими менее 150 тысяч рейтинговых баллов в единой базе данных социально незащищенных семей.



Как отметил министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили, субсидирование электроэнергии для социально незащищенных семей будет продолжено, несмотря на то, что в конце 2023 года тариф на электричество для бытовых потребителей был уменьшен на 3 тетри. Сейчас минимальный тариф в Тбилиси составляет 15 тетри на киловатт-час.



По словам министра, в течение 2024 года социально незащищенным семьям будет профинансировано 12,5 тетри на киловатт-час потребленной электроэнергии. Этой льготой воспользуются около 250 000 семей.







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