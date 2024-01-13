

На участке Хашури-Ацкури запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта

13.01.2024 15:49





На участке Хашури-Ацкури запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами. Информацию распространяет Департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



«Из-за сильного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости на участке км 1- км 50 (Хашур-Ацкури) автодороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами», для остальных типов машин движение свободно. На остальных участках трассы движение транспорта осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении.







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