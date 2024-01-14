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Сегодня отмечается День государственного флага Грузии
14.01.2024 11:12
14 января отмечается День государственного флага Грузии. По информации администрации президента Грузии, в связи с Днем государственного флага Грузии во дворце Орбелиани пройдет мероприятие, будет поднят государственный флаг, запланировано обращение президента.
Согласно закону о порядке использования государственных символов Грузии, 14 января объявлено Днем государственного флага Грузии. День государственного флага впервые отмечался в 2012 году.
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