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Сегодня отмечается День государственного флага Грузии


14.01.2024   11:12


14 января отмечается День государственного флага Грузии. По информации администрации президента Грузии, в связи с Днем государственного флага Грузии во дворце Орбелиани пройдет мероприятие, будет поднят государственный флаг, запланировано обращение президента.

Согласно закону о порядке использования государственных символов Грузии, 14 января объявлено Днем государственного флага Грузии. День государственного флага впервые отмечался в 2012 году.


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