

Сегодня отмечается День государственного флага Грузии

14.01.2024 11:12





14 января отмечается День государственного флага Грузии. По информации администрации президента Грузии, в связи с Днем государственного флага Грузии во дворце Орбелиани пройдет мероприятие, будет поднят государственный флаг, запланировано обращение президента.



Согласно закону о порядке использования государственных символов Грузии, 14 января объявлено Днем государственного флага Грузии. День государственного флага впервые отмечался в 2012 году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





