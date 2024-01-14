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Посольство США: Поздравляем грузинских партнеров и друзей с Днем государственного флага Грузии


14.01.2024   14:21


Посольство США в Грузии поздравляет Грузию с Днем государственного флага.

«Поздравляем наших грузинских партнеров и друзей с Днем государственного флага Грузии!», — говорится в заявлении.

День государственного флага Грузии отмечается 14 января, в день принятия Органического закона Грузии о государственном флаге Грузии.


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