

Посольство США: Поздравляем грузинских партнеров и друзей с Днем государственного флага Грузии

14.01.2024 14:21





Посольство США в Грузии поздравляет Грузию с Днем государственного флага.



«Поздравляем наших грузинских партнеров и друзей с Днем государственного флага Грузии!», — говорится в заявлении.



День государственного флага Грузии отмечается 14 января, в день принятия Органического закона Грузии о государственном флаге Грузии.





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