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Посольство США: Поздравляем грузинских партнеров и друзей с Днем государственного флага Грузии
14.01.2024 14:21
Посольство США в Грузии поздравляет Грузию с Днем государственного флага.
«Поздравляем наших грузинских партнеров и друзей с Днем государственного флага Грузии!», — говорится в заявлении.
День государственного флага Грузии отмечается 14 января, в день принятия Органического закона Грузии о государственном флаге Грузии.
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