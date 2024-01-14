

Военнослужащие подняли государственный флаг Грузии

14.01.2024 14:34





В связи с Днем государственного флага Грузии на территории Министерства обороны Грузии и на военных базах Сил обороны состоялась церемония торжественного поднятия государственного флага. Информацию распространяет Министерство обороны.



По данным ведомства, в знак уважения к национальному символу страны военнослужащие 4-й пехотной бригады Сил обороны торжественно подняли флаги Грузии на фоне исполнения государственного гимна.



День государственного флага Грузии отмечается 14 января, в день принятия Органического закона Грузии о государственном флаге Грузии.





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