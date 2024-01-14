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Гарибашвили - Государственный флаг является самым ярким воплощением грузинского духа, национальной самобытности, свободы и независимости


14.01.2024   14:40


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет всех граждан Грузии с Днем государственного флага.

По словам премьера Грузии, государственный флаг является самым ярким воплощением грузинского духа, национальной самобытности, нашей свободы и независимости.

«Поздравляю всех граждан нашей страны с днем ​​главнейшего национального символа – государственного флага.

Государственный флаг является самым ярким воплощением грузинского духа, национальной самобытности, нашей свободы и независимости.

Флаг хранит нашу великую историю и направляет непоколебимую волю граждан Грузии к одной цели - защитить и укрепить нашу свободу. Это символ единства всех нас - у нас одна Родина и одно будущее.

Ради этого будущего многие грузины пожертвовали самым дорогим, своими жизнями. Сегодня, чтя наш флаг, мы еще раз склоняем голову перед их вечной памятью.

Особо поздравляю и благодарю наших героических военных, защищающих сегодня мир и единство; благодарю всех тех, кто своим ежедневным трудом служит укреплению Грузии.

Желаю мира, единства и дальнейшего прогресса нашей Родине!», — говорится в заявлении премьера.


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