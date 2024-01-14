

Гарибашвили - Государственный флаг является самым ярким воплощением грузинского духа, национальной самобытности, свободы и независимости

14.01.2024 14:40





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет всех граждан Грузии с Днем государственного флага.



По словам премьера Грузии, государственный флаг является самым ярким воплощением грузинского духа, национальной самобытности, нашей свободы и независимости.



«Поздравляю всех граждан нашей страны с днем ​​главнейшего национального символа – государственного флага.



Государственный флаг является самым ярким воплощением грузинского духа, национальной самобытности, нашей свободы и независимости.



Флаг хранит нашу великую историю и направляет непоколебимую волю граждан Грузии к одной цели - защитить и укрепить нашу свободу. Это символ единства всех нас - у нас одна Родина и одно будущее.



Ради этого будущего многие грузины пожертвовали самым дорогим, своими жизнями. Сегодня, чтя наш флаг, мы еще раз склоняем голову перед их вечной памятью.



Особо поздравляю и благодарю наших героических военных, защищающих сегодня мир и единство; благодарю всех тех, кто своим ежедневным трудом служит укреплению Грузии.



Желаю мира, единства и дальнейшего прогресса нашей Родине!», — говорится в заявлении премьера.





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